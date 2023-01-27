Зеленский: Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал

Зеленский: Я благодарю все наши подразделения, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его Фото: president.gov.ua

"Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче. Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях ставки. Сегодня было именно такое заседание. Подробно – по ситуации на Донбассе. Бахмут, Угледар и вообще битва за Донбасс. Я благодарю все наши подразделения, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал", – рассказал он.

Также, по словам Зеленского, на заседании подробно обсудили, к чему Украине нужно готовиться в ближайшие месяцы.

"Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и всеобщего укрепления наших сил обороны", – добавил он.

Днем Зеленский сообщал, что на заседании ставки также шла речь о поступлении военной техники и вооружения и их оперативном распределении по подразделениям.