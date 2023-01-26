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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский собирал ставку. Обсуждали противодействие ракетным угрозам РФ и ситуацию на бахмутском направлении

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Зеленский: Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия
Зеленский: Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января собирал заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он проинформировал в Telegram.

"Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия. Зато только завершилось очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам. Также заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на бахмутском направлении", – написал он. 

Согласно релизу, опубликованном на сайте Офиса президента, участники заседания говорили также о ликвидации последствий сегодняшней атаки РФ.

По словам Зеленского, на заседании шла речь о поступлении военной техники и вооружения и их оперативном распределении по подразделениям. 

"Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом. Ежедневно работаем, чтобы наши Вооруженные силы были крепче и мощнее", – добавил он.  

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, последнее заседание состоялось 19 января

В течение прошлого года президент провел 45 заседаний ставки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, ракета
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