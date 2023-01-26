Зеленский собирал ставку. Обсуждали противодействие ракетным угрозам РФ и ситуацию на бахмутском направлении

Зеленский: Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия Фото: president.gov.ua

"Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия. Зато только завершилось очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам. Также заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на бахмутском направлении", – написал он.

Согласно релизу, опубликованном на сайте Офиса президента, участники заседания говорили также о ликвидации последствий сегодняшней атаки РФ.

По словам Зеленского, на заседании шла речь о поступлении военной техники и вооружения и их оперативном распределении по подразделениям.

"Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом. Ежедневно работаем, чтобы наши Вооруженные силы были крепче и мощнее", – добавил он.