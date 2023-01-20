Битва за Донбасс и доклады глав девяти областей. Зеленский снова собирал ставку

"Несколько часов назад провел очередное заседание ставки. Были новые участники заседания, в частности и.о. министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все, что зависит от системы МВД в вопросах обороны и безопасности. Также в заседании ставки сегодня принимали участие руководители некоторых областных военных администраций. Они докладывали по реализации закона о национальном сопротивлении", – сказал он.
Зеленский сообщил, что речь о руководителях Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.
"Военные администрации. Думаю, понятно, почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом отлажен. Конечно, на ставке докладывали главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный] и командующий наиболее горячим оперативным направлением на фронте – "Хортица" [Александр Сырский]. Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс", – добавил он.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, последнее заседание состоялось 16 января.
В течение прошлого года президент провел 45 заседаний ставки.