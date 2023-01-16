Ставка верховного главнокомандующего Украины проанализировала обеспечение боеприпасами и подготовку командиров

"Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по поводу текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта. Также была заслушана информация о возможных действиях противника в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Пресс-служба президента рассказала, что на ставке "рассмотрели возможности подготовки врагом ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию" обстрелам.
"Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам. Члены ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена", – объяснили в Офисе президента Украины.
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Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, последний раз заседание проводили 12 января.