Ставка верховного главнокомандующего Украины проанализировала обеспечение боеприпасами и подготовку командиров

На ставке Зеленский и военачальники обсуждали события на фронте Фото: ЕРА

"Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по поводу текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта. Также была заслушана информация о возможных действиях противника в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Пресс-служба президента рассказала, что на ставке "рассмотрели возможности подготовки врагом ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию" обстрелам.

"Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам. Члены ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена", – объяснили в Офисе президента Украины.

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