ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ставка верховного главнокомандующего Украины проанализировала обеспечение боеприпасами и подготовку командиров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На ставке Зеленский и военачальники обсуждали события на фронте
На ставке Зеленский и военачальники обсуждали события на фронте
Фото: ЕРА

16 января президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Члены ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по поводу текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на донецком и южном направлениях фронта. Также была заслушана информация о возможных действиях противника в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Пресс-служба президента рассказала, что на ставке "рассмотрели возможности подготовки врагом ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию" обстрелам.

"Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам. Члены ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена", – объяснили в Офисе президента Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, последний раз заседание проводили 12 января.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, боеприпасы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Все ее самые популярные релизы – это русская музыка". Соловий раскритиковала Тину Кароль. Певица отреагировала
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (141977)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113089)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (89260)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (80626)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (72598)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65273)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62160)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43761)
 
 
 
 