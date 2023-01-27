ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, а также сбили 80 ракет и дронов – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 124 710 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 850 российских захватчиков.

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