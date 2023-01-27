ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут потери и отступают под Угледаром – ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Череватый рассказал о ситуации на фронте в Донецкой области
Череватый рассказал о ситуации на фронте в Донецкой области
Фото: armyinform.com.ua

Российским оккупантам не удается добиться успеха под Угледаром Донецкой области, оккупанты несут большие потери. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, видео опубликовано на канале "Факти ICTV".

"Вооруженные силы Российской Федерации, используя мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаются там добиться значительного успеха, но встречают серьезный отпор от наших Вооруженных сил и других формирований сил обороны, несут потери и отступают", – рассказал Череватый.

По его словам, за сутки оккупационные войска совершили 322 обстрела и 58 боевых столкновений. Оккупанты потеряли 109 человек убитыми и 188 ранеными, а также четыре танка, три пушки, три БМП и три беспилотника.

"Там происходят жестокие бои, враг пытается добиться промежуточного успеха. Но благодаря усилиям наших сил обороны им это не удается, и они, мягко говоря, преувеличивают в Telegram-каналах свои достижения", – сказал Череватый.

Он объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Бахмут и Угледар.

"Они уже много месяцев пытаются истощить нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше, чтобы достичь более значительных результатов. Это бахмутское, авдеевское, угледарское направления. Они постоянно пытаются идти на штурм. Пытаются не просто продавить, а системно прорвать нашу оборону", – сказал Череватый.

Он также сообщил, что в Соледаре Донецкой области за сутки было совершено 77 обстрелов из разных видов оружия, четыре штурма. Но силы обороны отошли на заранее подготовленные позиции, выстроили оборону и систему поражения, поэтому россияне не имеют там значительного успеха, отметил Череватый.

"Всеми силами враг пытался привлечь внимание к Соледару и на фоне того, что он более полгода не мог достичь результата, показать, что Соледар – это якобы большой успех", – сказал он.

Череватый отметил, что все города, которые оккупанты считают своим успехом, полностью уничтожены и назвать их серьезным трофеем или большим стратегическим преимуществом нельзя.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

Теги: Донецкая область, оборона, Соледар, российская агрессия, война России против Украины, Угледар, потери армии России, российские оккупанты, Сергей Череватый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
Свитолина восхитила сеть новым образом
Свитолина восхитила сеть новым образом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (75111)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (59989)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57133)
4
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (45675)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28288)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (24794)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19276)
8
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (18958)
 
 
 
 