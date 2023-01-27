Оккупанты 26 января обстреливали Авдеевку, Бахмут, Угледар Донецкой области, есть погибшие и раненые – ОВА

"На волновахском направлении продолжаются активные обстрелы Угледара: в городе повреждены семь домов и две школы. На территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке, зафиксированы обстрелы Новоукраинки", – написал Кириленко.

Авдеевка подверглась двум массивным обстрелам. Есть повреждения.

"На горловском направлении один человек ранен, и один дом поврежден в Бахмуте. Накануне днем россияне повредили три дома и детсад в Торецке, держали под огнем окрестности общины. Еще три дома повреждены в Екатериновке Ильиновской общины – без жертв. Громкая ночь была в селах Соледарской общины. На лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами – Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине повреждены три дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами. Также неспокойно было в Северске – обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием разрушен частный дом", – сообщил он.

Всего, по словам Кириленко, за прошлые сутки в результате российских обстрелов погибли шесть жителей Донецкой области: двое в Очеретино, двое в Богоявленке, один в Авдеевке и один в Парасковеевке. Еще девять человек были ранены.

С начала российского вторжения в области погибли 1326 мирных жителей, 2905 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.