Оккупанты 26 января обстреливали Авдеевку, Бахмут, Угледар Донецкой области, есть погибшие и раненые – ОВА

"На волновахском направлении продолжаются активные обстрелы Угледара: в городе повреждены семь домов и две школы. На территории общины два человека погибли и один ранен в Богоявленке, зафиксированы обстрелы Новоукраинки", – написал Кириленко.
Авдеевка подверглась двум массивным обстрелам. Есть повреждения.
"На горловском направлении один человек ранен, и один дом поврежден в Бахмуте. Накануне днем россияне повредили три дома и детсад в Торецке, держали под огнем окрестности общины. Еще три дома повреждены в Екатериновке Ильиновской общины – без жертв. Громкая ночь была в селах Соледарской общины. На лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами – Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине повреждены три дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами. Также неспокойно было в Северске – обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием разрушен частный дом", – сообщил он.
Всего, по словам Кириленко, за прошлые сутки в результате российских обстрелов погибли шесть жителей Донецкой области: двое в Очеретино, двое в Богоявленке, один в Авдеевке и один в Парасковеевке. Еще девять человек были ранены.
С начала российского вторжения в области погибли 1326 мирных жителей, 2905 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.