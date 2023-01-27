Оккупанты утром обстреляли Часов Яр. Два человека погибли, минимум пять ранены – ОВА

"Два человека погибли и по меньшей мере пять ранены во время российского обстрела города Часов Яр. Обстрел начался около 9.00 и длился более полутора часов. Повреждены около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили", – написал он.
Также оккупанты 27 января обстреливали Авдеевку, Торецк, Александрополь и Богоявленку. Информации о пострадавших нет.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.