Оккупанты утром обстреляли Часов Яр. Два человека погибли, минимум пять ранены – ОВА

"Два человека погибли и по меньшей мере пять ранены во время российского обстрела города Часов Яр. Обстрел начался около 9.00 и длился более полутора часов. Повреждены около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили", – написал он.

Также оккупанты 27 января обстреливали Авдеевку, Торецк, Александрополь и Богоявленку. Информации о пострадавших нет.