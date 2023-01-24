За прошлые сутки оккупанты 30 раз обстреляли Донецкую область, есть погибшие – полиция

Под обстрелы попали города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Курахово, Часов Яр, поселок городского типа Большая Новоселка, села Времовка, Иверское, Новопокровское, Парасковеевка, Орловка, Богатырь и Разлив, сообщили в полиции. Правоохранители задокументировали 30 огневых атак.

Оккупанты били авиационными ракетами, ракетами С-300, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, минометами и танками, говорится в сообщении. Как отметили в полиции, уничтожен и поврежден 21 гражданский объект – 14 жилых домов, школа, фермерское хозяйство, цеха завода, линия электропередач, газопровод и гараж.

"Три ракеты С-300 россияне направили по Краматорскому району. Два снаряда попали в Краматорск, разрушения получили частный дом и цех завода. Одна ракета попала в школу в селе Иверское. Во всех случаях информация о жертвах не поступала. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Дружковке, поврежден частный дом, люди не пострадали. "Градами" российские войска накрыли Часов Яр. Разрушения получили 10 многоквартирных домов и объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители. Авиаудар рашисты нанесли по Великой Новоселке. Информация о жертвах и повреждениях не поступала", – уточнили в полиции.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 23 января в результате российской агрессии погибло трое жителей Донецкой области.