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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За прошлые сутки оккупанты 30 раз обстреляли Донецкую область, есть погибшие – полиция

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За 23 января в результате российской агрессии погибло трое жителей Донецкой области
За 23 января в результате российской агрессии погибло трое жителей Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За прошедшие сутки российская армия обстреляла 14 населенных пунктов Донецкой области, повредив более 20 гражданских объектов. Об этом 24 января сообщила полиция Донецкой области.

Под обстрелы попали города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Курахово, Часов Яр, поселок городского типа Большая Новоселка, села Времовка, Иверское, Новопокровское, Парасковеевка, Орловка, Богатырь и Разлив, сообщили в полиции. Правоохранители задокументировали 30 огневых атак.

Оккупанты били авиационными ракетами, ракетами С-300, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, минометами и танками, говорится в сообщении. Как отметили в полиции, уничтожен и поврежден 21 гражданский объект – 14 жилых домов, школа, фермерское хозяйство, цеха завода, линия электропередач, газопровод и гараж.

"Три ракеты С-300 россияне направили по Краматорскому району. Два снаряда попали в Краматорск, разрушения получили частный дом и цех завода. Одна ракета попала в школу в селе Иверское. Во всех случаях информация о жертвах не поступала. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Дружковке, поврежден частный дом, люди не пострадали. "Градами" российские войска накрыли Часов Яр. Разрушения получили 10 многоквартирных домов и объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые гражданские жители. Авиаудар рашисты нанесли по Великой Новоселке. Информация о жертвах и повреждениях не поступала", – уточнили в полиции.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 23 января в результате российской агрессии погибло трое жителей Донецкой области. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Украина, Донецкая область, полиция, Краматорск, агрессия, Дружковка, артиллерия, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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