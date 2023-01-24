Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

"Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек", – сообщил Янушевич.