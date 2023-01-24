Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.
"Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек", – сообщил Янушевич.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.