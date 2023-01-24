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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший – ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают освобожденные территории Херсонской области
Оккупанты ежедневно обстреливают освобожденные территории Херсонской области
Фото: EPA

Российские оккупанты 23 января 29 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram 24 января.

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

"Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек", – сообщил Янушевич.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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