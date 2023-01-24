Россияне обстреляли жилой квартал Часового Яра, есть погибший

В результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. Вследствие обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

В результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, перебиты сети снабжения микрорайона электричеством и газом. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла, отмечает Кириленко.