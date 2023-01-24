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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли жилой квартал Часового Яра, есть погибший

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В результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек
В результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российско-оккупационные войска 23 января ударили по жилому кварталу города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. Вследствие обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

В результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, перебиты сети снабжения микрорайона электричеством и газом. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла, отмечает Кириленко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, электричество, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко, войска, Часов Яр, россияне
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