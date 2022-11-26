Жертвой авиаудара оккупантов по Часовому Яру стал один человек, есть раненые – Офис генпрокурора

Разрушен дом с первого по пятый этажи Фото: gp.gov.ua

"Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по жилому многоэтажному зданию в Часовом Яру. В результате вражеской атаки разрушен подъезд с первого по пятый этажи – один мужчина погиб, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что спасатели продолжают расчищать завалы на месте обрушения дома, устанавливается количество пострадавших и масштабы разрушений.

По данным ведомства, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава обладминистрации Павел Кириленко сообщал о трех раненых в результате авиаудара по городу.

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