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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвой авиаудара оккупантов по Часовому Яру стал один человек, есть раненые – Офис генпрокурора

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Разрушен дом с первого по пятый этажи
Разрушен дом с первого по пятый этажи
Фото: gp.gov.ua

В результате авиационного удара российских оккупантов, который они нанесли по Часовому Яру Донецкой области, погиб человек. Об этом проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

"Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по жилому многоэтажному зданию в Часовом Яру. В результате вражеской атаки разрушен подъезд с первого по пятый этажи – один мужчина погиб, еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что спасатели продолжают расчищать завалы на месте обрушения дома, устанавливается количество пострадавших и масштабы разрушений.

По данным ведомства, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава обладминистрации Павел Кириленко сообщал о трех раненых в результате авиаудара по городу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, авиация, раненые, спасатели, жертвы, авиаудар, война России против Украины, пострадавшие, уголовное производство, погибшие, Офис генпрокурора
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