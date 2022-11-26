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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ нанесли авиаудар по Часовому Яру, три человека пострадали – ОВА

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В результате удара РФ разрушен подъезд пятиэтажки в Часовом Яру
В результате удара РФ разрушен подъезд пятиэтажки в Часовом Яру
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска 26 ноября нанесли авиационный удар по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад", – проинформировал он, добавив, что три человека получили ранения в результате удара.

"Не проходит и дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Оставаться в области – опасно", – подчеркнул Кириленко.

Россияне обстреливали Часов Яр 22 ноября. 25-го Кириленко информировал об ударе оккупантов по Краматорску.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, раненые, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Павел Кириленко, Часов Яр
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