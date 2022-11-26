Войска РФ нанесли авиаудар по Часовому Яру, три человека пострадали – ОВА

Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.
"Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад", – проинформировал он, добавив, что три человека получили ранения в результате удара.
"Не проходит и дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Оставаться в области – опасно", – подчеркнул Кириленко.
Россияне обстреливали Часов Яр 22 ноября. 25-го Кириленко информировал об ударе оккупантов по Краматорску.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Вооруженные силы Украины контролируют Донецкую область на 45%, сообщал Кириленко 26 августа.