Войска РФ нанесли авиаудар по Часовому Яру, три человека пострадали – ОВА

В результате удара РФ разрушен подъезд пятиэтажки в Часовом Яру Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад", – проинформировал он, добавив, что три человека получили ранения в результате удара.

"Не проходит и дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и в любое время. Оставаться в области – опасно", – подчеркнул Кириленко.

Россияне обстреливали Часов Яр 22 ноября. 25-го Кириленко информировал об ударе оккупантов по Краматорску.