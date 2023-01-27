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Оккупанты конфискуют пансионаты, кафе и рестораны у украинцев в Железном Порту – Генштаб ВСУ

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Российская оккупационная "администрация" осуществляет конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по законодательству РФ бизнеса, отметили в Генштабе ВСУ
Российская оккупационная "администрация" осуществляет конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по законодательству РФ бизнеса, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российская оккупационная "администрация" проводит "перепись" бизнеса во временно захваченном Железном Порту Херсонской области.

Об этом 27 января в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны)", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0G7wQu2kU31YWADEYbMoAbNH3rYyUMF7niukC6CwqHajSnDsCABAVsxu6TFxPDNNRl

Контекст:

В Херсонской ОВА сообщали в августе 2022 года, что российские оккупанты давят на предпринимателей области с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес, указали в ОВА.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия, территорию по левому берегу – РФ.

Теги: Россия, Украина, бизнес, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Херсонская область, перепись, ресторан, законодательство, курорт, предприниматели, конфискация, кафе, российские оккупанты, Железный порт
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