Оккупанты конфискуют пансионаты, кафе и рестораны у украинцев в Железном Порту – Генштаб ВСУ

Об этом 27 января в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны)", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Херсонской ОВА сообщали в августе 2022 года, что российские оккупанты давят на предпринимателей области с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес, указали в ОВА.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия, территорию по левому берегу – РФ.