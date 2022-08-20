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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонскую область из-за нехватки кадров в оккупационных администрациях начали свозить чиновников из России – ОВА

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили часть Херсонской области
Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили часть Херсонской области
Фото: ЕРА

В Херсонскую область из-за нехватки кадров в оккупационных администрациях начали свозить чиновников из России. Об этом 20 августа сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Из-за нехватки кадров на так называемые руководящие должности в оккупационных властях начали завозить чиновников из России. На другие должности – директоров школ, старост, руководителей предприятий и тому подобное – берут кого угодно из желающих. Эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования", – подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что в Херсонской области оккупанты давят на предпринимателей с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, чиновники, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление, Ярослав Янушевич
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