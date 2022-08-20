В Херсонскую область из-за нехватки кадров в оккупационных администрациях начали свозить чиновников из России – ОВА

"Из-за нехватки кадров на так называемые руководящие должности в оккупационных властях начали завозить чиновников из России. На другие должности – директоров школ, старост, руководителей предприятий и тому подобное – берут кого угодно из желающих. Эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования", – подчеркнул глава ОВА.
Он также отметил, что в Херсонской области оккупанты давят на предпринимателей с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.