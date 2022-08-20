В Херсонскую область из-за нехватки кадров в оккупационных администрациях начали свозить чиновников из России – ОВА

"Из-за нехватки кадров на так называемые руководящие должности в оккупационных властях начали завозить чиновников из России. На другие должности – директоров школ, старост, руководителей предприятий и тому подобное – берут кого угодно из желающих. Эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования", – подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что в Херсонской области оккупанты давят на предпринимателей с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)