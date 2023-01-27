Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть погибшие – ОВА

В результате обстрелов погибли два человека.
Обломки снаряда попали в автомобиль, в салоне которого были люди. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте. Очевидец предположил, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Град".
В результате обстрела села Камышаны недалеко от Херсона были ранены три человека. От полученных травм погибла 25-летняя девушка.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
За 26 января оккупанты 38 раз обстреляли территорию Херсонской области, применяя артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и беспилотники. Также по области нанесли ракетный удар.