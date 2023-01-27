Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть погибшие – ОВА

Обломки российского снаряда попали в автомобиль, в котором были люди Скриншот: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов погибли два человека.

Обломки снаряда попали в автомобиль, в салоне которого были люди. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте. Очевидец предположил, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Град".

В результате обстрела села Камышаны недалеко от Херсона были ранены три человека. От полученных травм погибла 25-летняя девушка.