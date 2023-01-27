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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть погибшие – ОВА

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Обломки российского снаряда попали в автомобиль, в котором были люди
Обломки российского снаряда попали в автомобиль, в котором были люди
Скриншот: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

27 января российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Херсона и пригороду. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

В результате обстрелов погибли два человека.

Обломки снаряда попали в автомобиль, в салоне которого были люди. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте. Очевидец предположил, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Град". 

В результате обстрела села Камышаны недалеко от Херсона были ранены три человека. От полученных травм погибла 25-летняя девушка.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

За 26 января оккупанты 38 раз обстреляли территорию Херсонской области, применяя артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и беспилотники. Также по области нанесли ракетный удар.

Теги: Россия, Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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