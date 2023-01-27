Оккупанты вывозят оборудование с картонного комбината в Рубежном и северодонецкого "Азота" – Луганская ОВА

Как рассказали в пресс-службе, на комбинате в оккупированном Рубежном появились рабочие. Туда недавно доставили автокран, погрузчики, приехали несколько фур.
"Рабочие демонтируют три агрегата по производству бумаги. Это современное компактное оборудование, простое в настройке и использовании. Как говорят сотрудники, оборудование отправят на Кубань, где есть аналогичный завод", – сказано в сообщении.
В ОВА отметили, что такая же ситуация сложилась в Северодонецке, откуда все уцелевшее на химическом предприятии "Азот" оборудование продолжают вывозить в Россию.
В Алчевске же сотрудников металлургического комбината не допускают к работе без получения российских паспортов, добавили в ОВА.
Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен на восточной окраине города. Предприятие прекратило работу из-за военных действий с первых дней полномасштабного вторжения РФ, а в марте было частично разрушено обстрелами, сообщало профильное издание GofroExpert.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.