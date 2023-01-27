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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывозят оборудование с картонного комбината в Рубежном и северодонецкого "Азота" – Луганская ОВА

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На комбинате в Рубежном было современное оборудование, отмечают в ОВА
На комбинате в Рубежном было современное оборудование, отмечают в ОВА
Скриншот: ТРК Донбас Онлайн / YouTube (архив)

Оккупанты демонтируют и вывозят в Россию оборудование картонно-тарного комбината в Рубежном Луганской области. Об этом сообщает 27 января пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Как рассказали в пресс-службе, на комбинате в оккупированном Рубежном появились рабочие. Туда недавно доставили автокран, погрузчики, приехали несколько фур.

"Рабочие демонтируют три агрегата по производству бумаги. Это современное компактное оборудование, простое в настройке и использовании. Как говорят сотрудники, оборудование отправят на Кубань, где есть аналогичный завод", – сказано в сообщении.

В ОВА отметили, что такая же ситуация сложилась в Северодонецке, откуда все уцелевшее на химическом предприятии "Азот" оборудование продолжают вывозить в Россию.

В Алчевске же сотрудников металлургического комбината не допускают к работе без получения российских паспортов, добавили в ОВА.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен на восточной окраине города. Предприятие прекратило работу из-за военных действий с первых дней полномасштабного вторжения РФ, а в марте было частично разрушено обстрелами, сообщало профильное издание GofroExpert.

Контекст:

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Луганская область, оккупация, Северодонецк, Алчевск, Азот, Кубань, Рубежное, мародеры, война России против Украины
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