Оккупанты вывозят оборудование с картонного комбината в Рубежном и северодонецкого "Азота" – Луганская ОВА

На комбинате в Рубежном было современное оборудование, отмечают в ОВА Скриншот: ТРК Донбас Онлайн / YouTube (архив)

Как рассказали в пресс-службе, на комбинате в оккупированном Рубежном появились рабочие. Туда недавно доставили автокран, погрузчики, приехали несколько фур.

"Рабочие демонтируют три агрегата по производству бумаги. Это современное компактное оборудование, простое в настройке и использовании. Как говорят сотрудники, оборудование отправят на Кубань, где есть аналогичный завод", – сказано в сообщении.

В ОВА отметили, что такая же ситуация сложилась в Северодонецке, откуда все уцелевшее на химическом предприятии "Азот" оборудование продолжают вывозить в Россию.

В Алчевске же сотрудников металлургического комбината не допускают к работе без получения российских паспортов, добавили в ОВА.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен на восточной окраине города. Предприятие прекратило работу из-за военных действий с первых дней полномасштабного вторжения РФ, а в марте было частично разрушено обстрелами, сообщало профильное издание GofroExpert.