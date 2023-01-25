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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ледовая арена в Луганске переполнена ранеными оккупантами, там пытаются спасти более 600 боевиков – ОВА

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В Луганской области растет количество раненых оккупантов
В Луганской области растет количество раненых оккупантов
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты не доверяют коллаборантам и несут потери в Луганской области, сообщила 25 января в Telegram пресс-служба Луганской ОВА.

"Крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца [в Дружковке Донецкой области] крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков, и их число растет", – сказано в отчете..

В Луганской ОВА добавили, что в России начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины.

"На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства", – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в места лишения свободы в РФ. В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".

Кроме того, как отмечают в ОВА, россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Поэтому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

"Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационные власти не нашли "достойных" претендентов, которые смогли бы управлять городом", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты отправили в оккупированный Лисичанск одного из руководителей Татарстана (РФ), поскольку не доверяют местным коллаборантам. Его назначили "заместителем" незаконной оккупационной администрации города.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

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