Ледовая арена в Луганске переполнена ранеными оккупантами, там пытаются спасти более 600 боевиков – ОВА

"Крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца [в Дружковке Донецкой области] крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков, и их число растет", – сказано в отчете..

В Луганской ОВА добавили, что в России начали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины.

"На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства", – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в места лишения свободы в РФ. В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию "Вагнер".

Кроме того, как отмечают в ОВА, россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Поэтому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

"Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационные власти не нашли "достойных" претендентов, которые смогли бы управлять городом", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты отправили в оккупированный Лисичанск одного из руководителей Татарстана (РФ), поскольку не доверяют местным коллаборантам. Его назначили "заместителем" незаконной оккупационной администрации города.