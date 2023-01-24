РФ отправила десятки тысяч мобилизованных на войну против Украины, но это не привело к значительным результатам – Пентагон

"Мы видели, что Россия отправляла пополнения для подразделений, которые, особенно в районе Бахмута, понесли тяжелые потери", – сказал он.
По словам спикера, РФ пыталась отправить мобилизованные силы, чтобы помочь укрепить некоторые из оборонительных позиций.
"Ключевым аспектом является то, что, несмотря на увеличение количества пополнений и подкреплений, это не является значительным улучшением с точки зрения подготовки этих сил. Опять плохо экипированные, плохо обученные [военные], ринувшиеся на поле боя", – сказал он.
Чиновник отметил, что "десятки тысяч" таких войск "на передовой линии и не обязательно прибывают организованными подразделениями, а заполняют пробелы там, где необходимы пополнения и подкрепления".
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.