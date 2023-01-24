РФ отправила десятки тысяч мобилизованных на войну против Украины, но это не привело к значительным результатам – Пентагон

В Пентагоне отметили, что российские войска были плохо экипированы и плохо обучены Фото: depositphotos.com

"Мы видели, что Россия отправляла пополнения для подразделений, которые, особенно в районе Бахмута, понесли тяжелые потери", – сказал он.

По словам спикера, РФ пыталась отправить мобилизованные силы, чтобы помочь укрепить некоторые из оборонительных позиций.

"Ключевым аспектом является то, что, несмотря на увеличение количества пополнений и подкреплений, это не является значительным улучшением с точки зрения подготовки этих сил. Опять плохо экипированные, плохо обученные [военные], ринувшиеся на поле боя", – сказал он.

Чиновник отметил, что "десятки тысяч" таких войск "на передовой линии и не обязательно прибывают организованными подразделениями, а заполняют пробелы там, где необходимы пополнения и подкрепления".