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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ отправила десятки тысяч мобилизованных на войну против Украины, но это не привело к значительным результатам – Пентагон

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В Пентагоне отметили, что российские войска были плохо экипированы и плохо обучены
В Пентагоне отметили, что российские войска были плохо экипированы и плохо обучены
Фото: depositphotos.com

Россия отправила на войну против Украины десятки тысяч мобилизованных военных для подкрепления, но это не дало ощутимых результатов. Об этом сообщил старший военный чиновник минобороны США на брифинге 23 января, текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Мы видели, что Россия отправляла пополнения для подразделений, которые, особенно в районе Бахмута, понесли тяжелые потери", – сказал он.

По словам спикера, РФ пыталась отправить мобилизованные силы, чтобы помочь укрепить некоторые из оборонительных позиций.

"Ключевым аспектом является то, что, несмотря на увеличение количества пополнений и подкреплений, это не является значительным улучшением с точки зрения подготовки этих сил. Опять плохо экипированные, плохо обученные [военные], ринувшиеся на поле боя", – сказал он.

Чиновник отметил, что "десятки тысяч" таких войск "на передовой линии и не обязательно прибывают организованными подразделениями, а заполняют пробелы там, где необходимы пополнения и подкрепления".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Теги: Россия, Украина, Пентагон, мобилизация, война России против Украины
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