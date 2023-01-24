Пионтковский: 500 тыс. напуганных мобиков – это стадо. Для того, чтобы они представляли военную силу, нужны 50 тыс. офицеров, а их нет

"Да, идут [мобилизованные]. В ближайшие два-три месяца этот эксперимент будет в громадном масштабе поставлен. Понимаете, репрессивная система в России достаточно эффективна, людей они соберут. Они соберут, предположим, максимально 500 тыс. человек, они привезут их в военкоматы, отправят на фронт, но эти люди не будут мотивированы, они будут напуганы", – сказал Пионтковский.
По его словам, "500 тыс. напуганных "мобиков", готовых стрелять в украинцев, – это стадо".
Для того, чтобы они представляли военную силу, им нужно – делим на 10 (это элементарная военная логика) – 50 тыс. подготовленных офицеров, имеющих военный опыт, умеющих командовать, обладать какими-то знаниями... Их нет. Большое количество их выбито уже украинцами, а те, которые остались [...], разбираются на гораздо более привлекательные для них частные военные [компании]", – объяснил Пионтковский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.
Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.
23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.