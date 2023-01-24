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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: 500 тыс. напуганных мобиков – это стадо. Для того, чтобы они представляли военную силу, нужны 50 тыс. офицеров, а их нет

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Путин объявлял "частичную" мобилизацию в России в сентябре 2022 года
Путин объявлял "частичную" мобилизацию в России в сентябре 2022 года
Фото: ЕРА

Мобилизация сотен тысяч россиян на войну против Украины не даст желаемого для Москвы эффекта. Такое мнение живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Да, идут [мобилизованные]. В ближайшие два-три месяца этот эксперимент будет в громадном масштабе поставлен. Понимаете, репрессивная система в России достаточно эффективна, людей они соберут. Они соберут, предположим, максимально 500 тыс. человек, они привезут их в военкоматы, отправят на фронт, но эти люди не будут мотивированы, они будут напуганы", – сказал Пионтковский.

По его словам, "500 тыс. напуганных "мобиков", готовых стрелять в украинцев, – это стадо".

Для того, чтобы они представляли военную силу, им нужно – делим на 10 (это элементарная военная логика) – 50 тыс. подготовленных офицеров, имеющих военный опыт, умеющих командовать, обладать какими-то знаниями... Их нет. Большое количество их выбито уже украинцами, а те, которые остались [...], разбираются на гораздо более привлекательные для них частные военные [компании]", – объяснил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, мобилизация, Андрей Пионтковский, война России против Украины, войска, россияне
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