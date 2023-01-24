Пионтковский: 500 тыс. напуганных мобиков – это стадо. Для того, чтобы они представляли военную силу, нужны 50 тыс. офицеров, а их нет

"Да, идут [мобилизованные]. В ближайшие два-три месяца этот эксперимент будет в громадном масштабе поставлен. Понимаете, репрессивная система в России достаточно эффективна, людей они соберут. Они соберут, предположим, максимально 500 тыс. человек, они привезут их в военкоматы, отправят на фронт, но эти люди не будут мотивированы, они будут напуганы", – сказал Пионтковский.

По его словам, "500 тыс. напуганных "мобиков", готовых стрелять в украинцев, – это стадо".

Для того, чтобы они представляли военную силу, им нужно – делим на 10 (это элементарная военная логика) – 50 тыс. подготовленных офицеров, имеющих военный опыт, умеющих командовать, обладать какими-то знаниями... Их нет. Большое количество их выбито уже украинцами, а те, которые остались [...], разбираются на гораздо более привлекательные для них частные военные [компании]", – объяснил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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