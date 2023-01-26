Оккупанты запугивают население и устраивают пыточные в Луганской области – Гайдай

По его словам, россияне закрывают города, передвижение по оккупированным территориям возможно только по пропускам.
"Чем больше у них будет потерь и чем дальше линия фронта будет продвигаться в сторону деоккупации, тем они будут более обозлены и их методы будут более зверскими. Есть сведения от местных жителей, в некоторых районах Луганской области сделаны пыточные камеры. Там держат местных, которых подозревают в том, что они сотрудничают с ВСУ", – сказал он.
Гайдай отметил, что сильно участились выборочные рейды, когда оккупанты заезжают в населенный пункт и забирают первых не понравившихся им нескольких человек в количестве около 10, отвозят на оккупированную территорию и оттуда люди не всегда возвращаются.
Также он сообщил, что оккупанты хотят создать на оккупированной территории Луганской области семь тюрем, преследуя две цели.
"Одна – напугать местных жителей и ограничить возможность утечки информации о размещении складов, техники и личного состава. Вторая – это борьба с собственными дезертирами, запугивание", – сказал он.
По словам Гайдая, пойманных дезертиров отдают кадыровцам, которые "делают с ними все, что захотят".
Также Гайдай добавил, что в Кременной и Рубежном в результате взрывов пострадали десятки российских военных. Есть и погибшие, и раненые.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.