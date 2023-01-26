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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запугивают население и устраивают пыточные в Луганской области – Гайдай

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Гайдай рассказал о тюрьмах, которые обустраивают оккупанты в Луганской области
Гайдай рассказал о тюрьмах, которые обустраивают оккупанты в Луганской области
Фото: mediacenter.org.ua

Россия постепенно превращает Луганскую область в концлагерь, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Freeдом" 26 января. Видео он опубликовал в Facebook.

По его словам, россияне закрывают города, передвижение по оккупированным территориям возможно только по пропускам.

"Чем больше у них будет потерь и чем дальше линия фронта будет продвигаться в сторону деоккупации, тем они будут более обозлены и их методы будут более зверскими. Есть сведения от местных жителей, в некоторых районах Луганской области сделаны пыточные камеры. Там держат местных, которых подозревают в том, что они сотрудничают с ВСУ", – сказал он.

Гайдай отметил, что сильно участились выборочные рейды, когда оккупанты заезжают в населенный пункт и забирают первых не понравившихся им нескольких человек в количестве около 10, отвозят на оккупированную территорию и оттуда люди не всегда возвращаются.

Также он сообщил, что оккупанты хотят создать на оккупированной территории Луганской области семь тюрем, преследуя две цели.

"Одна – напугать местных жителей и ограничить возможность утечки информации о размещении складов, техники и личного состава. Вторая – это борьба с собственными дезертирами, запугивание", – сказал он.

По словам Гайдая, пойманных дезертиров отдают кадыровцам, которые "делают с ними все, что захотят".

Также Гайдай добавил, что в Кременной и Рубежном в результате взрывов пострадали десятки российских военных. Есть и погибшие, и раненые.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/907312430309159/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

Теги: Луганская область, пытки, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, тюрьмы, российские оккупанты
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