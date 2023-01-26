Оккупанты запугивают население и устраивают пыточные в Луганской области – Гайдай

Гайдай рассказал о тюрьмах, которые обустраивают оккупанты в Луганской области Фото: mediacenter.org.ua

По его словам, россияне закрывают города, передвижение по оккупированным территориям возможно только по пропускам.

"Чем больше у них будет потерь и чем дальше линия фронта будет продвигаться в сторону деоккупации, тем они будут более обозлены и их методы будут более зверскими. Есть сведения от местных жителей, в некоторых районах Луганской области сделаны пыточные камеры. Там держат местных, которых подозревают в том, что они сотрудничают с ВСУ", – сказал он.

Гайдай отметил, что сильно участились выборочные рейды, когда оккупанты заезжают в населенный пункт и забирают первых не понравившихся им нескольких человек в количестве около 10, отвозят на оккупированную территорию и оттуда люди не всегда возвращаются.

Также он сообщил, что оккупанты хотят создать на оккупированной территории Луганской области семь тюрем, преследуя две цели.

"Одна – напугать местных жителей и ограничить возможность утечки информации о размещении складов, техники и личного состава. Вторая – это борьба с собственными дезертирами, запугивание", – сказал он.

По словам Гайдая, пойманных дезертиров отдают кадыровцам, которые "делают с ними все, что захотят".

Также Гайдай добавил, что в Кременной и Рубежном в результате взрывов пострадали десятки российских военных. Есть и погибшие, и раненые.