В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области уменьшается количество войск РФ – Генштаб ВСУ

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие, в то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", – говорится в сообщении.
Также, по информации Генштаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2-го армейского корпуса вооруженных сил России.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 января 2023 года, составили около 121 480 военных, 3150 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".