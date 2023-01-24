В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области уменьшается количество войск РФ – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба, оккупанты эвакуируют семьи российских военнослужащих из Луганска в РФ Фото: EPA

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие, в то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", – говорится в сообщении.

Также, по информации Генштаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2-го армейского корпуса вооруженных сил России.

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