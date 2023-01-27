Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 января, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 283 вертолета Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 января в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в то же время поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков", – указали в Генштабе ВСУ.