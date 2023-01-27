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В Москве при посадке потерпел крушение вертолет Ми-8

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Получил повреждения вертолет из спецотряда "Россия"
Получил повреждения вертолет из спецотряда "Россия"
Фото: wikipedia.org

В аэропорту Внуково в Москве потерпел крушение во время посадки вертолет Ми-8 из летного отряда, который возит президента РФ Владимира Путина, пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza 27 января.

Сообщается, что вертолет специального летного отряда "Россия" во время посадки задел лопастями землю и ударился хвостовой частью. По предварительным данным, пострадавших нет. Сам вертолет отбуксировали на стоянку.

Агентство ТАСС сообщило, что вертолет повредил рулевой винт, который находится на его хвосте.

Как уточняет "Радио Свобода", пострадавший Ми-8 принадлежит специальному летному отряду "Россия", который подчиняется управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая президента России.

Теги: Россия, Москва, авиакатастрофа, вертолет, крушение, Внуково, происшествия
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