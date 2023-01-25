"Если мы достигаем Энгельса, то мы достигнем и Кремля". В ГУР МО прокомментировали ПВО на крышах домов в центре Москвы

Представитель ГУР МО прокомментировал размещение россиянами систем противовоздушной обороны (ПВО) не только у военного аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ, но и у Кремля.

"Это говорит о том, что если мы достигаем Энгельса, то мы достигнем и Кремля", – сказал он.

Скибицкий добавил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях, где отмечается "мощная перегруппировка российских войск". По данным ГУР МО, по всем направлениям фронта в Украину перемещаются мобилизационные резервы оккупантов как из Ростовской области РФ, так и из временного оккупированного Крыма. В связи с этим украинские удары могут наносить и по казармам, и по полигонам россиян.

"Рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", — пояснил он.

В связи с этим и другими обстоятельствами представитель ГУР МО не исключил и других вероятных ударов как по временно оккупированной, так и по российской территории.

"Все зависит от того, насколько критичны цели, оккупирована ли эта территория или это территория Российской Федерации. Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования, то это территория РФ. Если мы говорим об "Искандерах", то это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе", – отметил Скибицкий.

Он добавил, что последние обстрелы Киева с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 также происходили с территории РФ.

В Москве, в том числе в центре столицы РФ, начали размещать системы ПВО. Сообщения об этом российские СМИ и Telegram-каналы начали массово распространять 19 января. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с появлением ПВО в жилой застройке в Москве напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров, приписывая Украине якобы размещение ПВО в жилых кварталах, настаивал, что такая практика противоречит законам ведения войны и международному праву.