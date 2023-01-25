В Беларуси сейчас менее 6 тыс. российских военных – ГУР МО

Российские оккупанты в Беларуси есть, но их мало по сравнению с моментом вторжения в феврале 2022 года, отмечают в ГУР МО Фото: gur.gov.ua

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 25 января в эфире общенационального телемарафона, видеофрагмент которого обнародовал на своем официальном сайте телеканал 1+1. Таким образом, российский контингент в Беларуси сократился почти вдвое по сравнению с декабрем 2022 года.

"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, а также вошла уже на территорию Украины. Это Луганская область", – проинформировал он.

Представитель ГУР МО пояснил, что в Беларусь для подготовки перебрасываются другие подразделения российской армии и территориальных войск.

"Это совсем не такой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", – отметил Скибицкий.

Он добавил, что в данный момент на территории Беларуси есть один дивизион "Искандеров", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МиГ-31.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.