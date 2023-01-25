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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси сейчас менее 6 тыс. российских военных – ГУР МО

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Российские оккупанты в Беларуси есть, но их мало по сравнению с моментом вторжения в феврале 2022 года, отмечают в ГУР МО
Российские оккупанты в Беларуси есть, но их мало по сравнению с моментом вторжения в феврале 2022 года, отмечают в ГУР МО
Фото: gur.gov.ua

Часть российских войск, пребывавших на территории Беларуси, переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 25 января в эфире общенационального телемарафона, видеофрагмент которого обнародовал на своем официальном сайте телеканал 1+1Таким образом, российский контингент в Беларуси сократился почти вдвое по сравнению с декабрем 2022 года.

"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, а также вошла уже на территорию Украины. Это Луганская область", – проинформировал он.

Представитель ГУР МО пояснил, что в Беларусь для подготовки перебрасываются другие подразделения российской армии и территориальных войск.

"Это совсем не такой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", – отметил Скибицкий.

Он добавил, что в данный момент на территории Беларуси есть один дивизион "Искандеров", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МиГ-31.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

16 января 2023 года поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе ВСУ. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

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