На аэродроме в российском Энгельсе появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов – спутниковые снимки

На аэродроме установили барьеры, которые могут служить защитой от обломков при взрывах Фото: Схеми / Telegram

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сделанные месяц назад и 7 января, сообщают журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

По сравнению с фотографиями, сделанными 6 декабря, количество самолетов сократилось в разы. Так, 7 января спутник зафиксировал на аэродроме шесть бомбардировщиков стратегической авиации: четыре Ту-95 и два Ту-160. Месяц назад их было около 20.

Также на аэродроме есть полуразобранный Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Оборонные заграждения, по словам военных экспертов, могут быть установлены с целью защиты от обломков при возможных взрывах.