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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На аэродроме в российском Энгельсе появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов – спутниковые снимки

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На аэродроме установили барьеры, которые могут служить защитой от обломков при взрывах
На аэродроме установили барьеры, которые могут служить защитой от обломков при взрывах
Фото: Схеми / Telegram

На военном аэродроме в российском городе Энгельс (Саратовская область) появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сделанные месяц назад и 7 января, сообщают журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода"). 

По сравнению с фотографиями, сделанными 6 декабря, количество самолетов сократилось в разы. Так, 7 января спутник зафиксировал на аэродроме шесть бомбардировщиков стратегической авиации: четыре Ту-95 и два Ту-160. Месяц назад их было около 20. 

Также на аэродроме есть полуразобранный Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Оборонные заграждения, по словам военных экспертов, могут быть установлены с целью защиты от обломков при возможных взрывах. 

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Контекст:

5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много"Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: аэродром, самолеты, война России против Украины, взрывы, бомбардировщики, Саратовская область
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