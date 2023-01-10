На аэродроме в российском Энгельсе появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов – спутниковые снимки

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сделанные месяц назад и 7 января, сообщают журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода").
По сравнению с фотографиями, сделанными 6 декабря, количество самолетов сократилось в разы. Так, 7 января спутник зафиксировал на аэродроме шесть бомбардировщиков стратегической авиации: четыре Ту-95 и два Ту-160. Месяц назад их было около 20.
Также на аэродроме есть полуразобранный Ту-95, транспортный самолет Ил-76 или Ил-78 и пассажирский самолет Ту-154.
Оборонные заграждения, по словам военных экспертов, могут быть установлены с целью защиты от обломков при возможных взрывах.
5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.