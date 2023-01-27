Украинские зенитчики сбили еще один российский штурмовик Су-25 на восточном направлении – командование

На востоке Украины сбили еще один российский штурмовик Фото: ЕРА (иллюстративное)

"27 января 2023 года на восточном направлении воинами зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в релизе.

В последние дни участились сообщения о сбитых российских самолетах и вертолетах на востоке Украины. Так, только 24 января украинские защитники сбили на этом направлении российский Су-25 (в районе Бахмута Донецкой области) и три ударных российских вертолета Ка-52.

25 января там были сбиты Су-25 и "Орлан", а 26 января в районе Бахмута нацгвардейцы ликвидировали вертолет-шутрмовик Ми-24, который используется как боевая поддержка пехоты.