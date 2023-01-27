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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские зенитчики сбили еще один российский штурмовик Су-25 на восточном направлении – командование

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На востоке Украины сбили еще один российский штурмовик
На востоке Украины сбили еще один российский штурмовик
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Военнослужащие зенитной ракетной бригады имени Пилипа Орлика 27 января сбили российский штурмовик Су-25. Об этом проинформировал пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ.

"27 января 2023 года на восточном направлении воинами зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в релизе. 

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В последние дни участились сообщения о сбитых российских самолетах и вертолетах на востоке Украины. Так, только 24 января украинские защитники сбили на этом направлении российский Су-25 (в районе Бахмута Донецкой области) и три ударных российских вертолета Ка-52.

25 января там были сбиты Су-25 и "Орлан", а 26 января в районе Бахмута нацгвардейцы ликвидировали вертолет-шутрмовик Ми-24, который используется как боевая поддержка пехоты. 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 января, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 283 вертолета (один – за последние сутки).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, самолеты, война России против Украины, Бахмут, Воздушные силы Украины, потери армии России
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