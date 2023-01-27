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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы из ПЗРК "Игла" уничтожили российский вертолет Ми-24 на окраине Бахмута

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В результате боевой работы один вертолет оккупантов был обезврежен, второй поражен, отметили в Нацгвардии Украины
В результате боевой работы один вертолет оккупантов был обезврежен, второй – поражен, отметили в Нацгвардии Украины
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Военнослужащие Нацгвардии Украины уничтожили вертолет Ми-24 российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом 27 января сообщается в Facebook Нацгвардии.

"26 января около 10.40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели. Расчетом ПЗРК из "Игла-1" одновременно было произведено два пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен", – рассказал начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения.

Отмечается, что Ми-24 – советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты, он – "один из самых быстрых ударных вертолетов в мире".

"Этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению наших подразделений. Он может маневрировать, нанося постоянные удары наших войск на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", – подчеркнул наводчик ПЗРК нацгвардеец Антон.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid0374RBuMAdrd8WZKJb44JKVCPbMbUeQh1SwarnUQoGh78TkWXZwoeib2dhSuo9HL2fl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 января, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 283 вертолета (один – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Национальная гвардия, вертолет, ПЗРК, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, потери армии России, российские оккупанты
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