Нацгвардейцы из ПЗРК "Игла" уничтожили российский вертолет Ми-24 на окраине Бахмута

В результате боевой работы один вертолет оккупантов был обезврежен, второй – поражен, отметили в Нацгвардии Украины Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 января сообщается в Facebook Нацгвардии.

"26 января около 10.40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели. Расчетом ПЗРК из "Игла-1" одновременно было произведено два пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен", – рассказал начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения.

Отмечается, что Ми-24 – советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты, он – "один из самых быстрых ударных вертолетов в мире".

"Этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению наших подразделений. Он может маневрировать, нанося постоянные удары наших войск на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", – подчеркнул наводчик ПЗРК нацгвардеец Антон.