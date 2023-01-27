В тылу у россиян постоянно ездят около пяти мобильных крематориев, оккупантов кремируют без опознания и учета – Маляр

"По данным ГУР Минобороны, учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", – говорится в сообщении.

Маляр отметила, что кремация проходит без какой-либо идентификации и учета тел убитых оккупантов.

"Таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", – пояснила замминистра.

В декабре 2022 года Генштаб ВСУ отмечал работу российских мобильных крематориев во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Контекст:

РФ использовала мобильные крематории на Донбассе, чтобы скрыть потери, еще в 2015 году, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По данным Генштаба ВСУ на 27 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 124 710 российских оккупантов.