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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В тылу у россиян постоянно ездят около пяти мобильных крематориев, оккупантов кремируют без опознания и учета – Маляр

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По данным украинской разведки, россияне продолжают практику использования мобильных крематориев, чтобы скрыть потери
По данным украинской разведки, россияне продолжают практику использования мобильных крематориев, чтобы скрыть потери
Фото: turmalin.su (иллюстративное)

Россияне активно используют на фронте мобильные крематории, чтобы скрывать большие потери и не выплачивать компенсации родственникам погибших оккупантов. Об этом сообщила в Telegram 26 января замминистра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные разведки.

"По данным ГУР Минобороны, учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", – говорится в сообщении.

Маляр отметила, что кремация проходит без какой-либо идентификации и учета тел убитых оккупантов.

"Таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", – пояснила замминистра.

В декабре 2022 года Генштаб ВСУ отмечал работу российских мобильных крематориев во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. 

Контекст:

РФ использовала мобильные крематории на Донбассе, чтобы скрыть потери, еще в 2015 году, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По данным Генштаба ВСУ на 27 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 124 710 российских оккупантов.

Теги: Анна Маляр, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, крематорий, потери армии России, погибшие российские военные
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