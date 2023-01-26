Зеленский: Россиянам наплевать на своих погибших на войне

"Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", – сказал президент.
Он отметил, что подсчет ведет украинская сторона, но она не располагает абсолютно точными цифрами.
"С их стороны жертв гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их, и бросают, и бросают", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что по мере того, как слухи о российском наступлении на юге и востоке Украины растут, крайне важно, чтобы украинские силы были готовы к возможной волне атак.
Российская армия понесла большие потери своих ресурсов и стала слабее, чем в начале полномасштабного вторжения, заявил 25 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
Российские оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях на Донбассе, сообщил 25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Большие потери оккупанты несут на бахмутском направлении, отмечается в сообщении.
По данным на 26 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 123 860 российских оккупантов.