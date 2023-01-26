Зеленский: Россиянам наплевать на своих погибших на войне

"Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", – сказал президент.

Он отметил, что подсчет ведет украинская сторона, но она не располагает абсолютно точными цифрами.

"С их стороны жертв гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их, и бросают, и бросают", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что по мере того, как слухи о российском наступлении на юге и востоке Украины растут, крайне важно, чтобы украинские силы были готовы к возможной волне атак.