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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ подтвердили, что погибших при взрыве в Макеевке оккупантов больше, чем назвали в минобороны РФ

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Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов
Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов
Фото: ЕРА

Количество российских военных, убитых при взрыве 1 января в здании ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, больше, чем объявило командование и власти РФ. Об этом 25 января пишет "Русская служба ВВС".

Журналисты подтвердили на основе открытых источников гибель 92 военных. Это на три человека больше, чем цифра, официально названная минобороны. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых, говорится в статье.

Данные о числе солдат ВВС собирает совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров по общедоступной информацииУчитывая существенный общественный интерес и важность темы, журналисты решили опубликовать поименный список убитых.

Большая часть из них – это мобилизованные из Самарской области. Журналисты отмечают, что петиция самарцев с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тыс. подписей. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных обнародованы все равно не будут. 

В открытых источниках ВВС также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут. 

"У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали", – говорится в статье.

Российское минобороны признало гибель сначала 63, а позже 89 оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По данным Генштаба ВСУ на 25 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 123 080 российских оккупантов.

Теги: Донецкая область, Макеевка, ВВС, Самара, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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