СМИ подтвердили, что погибших при взрыве в Макеевке оккупантов больше, чем назвали в минобороны РФ

Журналисты подтвердили на основе открытых источников гибель 92 военных. Это на три человека больше, чем цифра, официально названная минобороны. Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых, говорится в статье.

Данные о числе солдат ВВС собирает совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров по общедоступной информации. Учитывая существенный общественный интерес и важность темы, журналисты решили опубликовать поименный список убитых.

Большая часть из них – это мобилизованные из Самарской области. Журналисты отмечают, что петиция самарцев с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тыс. подписей. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных обнародованы все равно не будут.

В открытых источниках ВВС также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут.

"У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали", – говорится в статье.

Российское минобороны признало гибель сначала 63, а позже 89 оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке.