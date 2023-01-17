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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрыв в Макеевке: "ДНР" арестовала восьмерых "народных милиционеров" за нарушение правил безопасности

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В здании профтехучилища после удара ВСУ погибли от 89 (по официальным данным минобороны РФ) до 610 российских военных
В здании профтехучилища после удара ВСУ погибли от 89 (по официальным данным минобороны РФ) до 610 российских военных
Фото: ЕРА

Незаконные власти так называемой "ДНР" объявили тех, чьи действия могли способствовать взрыву в здании ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 17 января сообщило в Telegram.

Руководство так называемого "МВД" заявило, что к удару украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных могли привести действия местного "начальника РОВД" и еще семи "народных милиционеров".

По данным ГУР, они уже арестованы. Им предъявлены обвинения в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

"Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят для выполнения задач на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск", – говорится в сообщении.

В разведке также отмечают, что на территорию так называемой "ДНР" массово прибывают оккупанты, которых не планируют направлять на передовую. Их распределяют по "пунктам временной дислокации" – в больших домах частного сектора и в промзонах.

"Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима. Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых кадыровцев, уровень доверия к которым со стороны военного командования резко снижается", – добавляют в ГУР МО.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель сначала 63, а позже 89 оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.

По состонию на 11 января на месте попавшего под удар ПТУ остались руины, погибли, по разным данным, от 89 до 610 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ на 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов.

Теги: взрыв, Донецкая область, Макеевка, Опытное, Майорск, ДНР, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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