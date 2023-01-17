Взрыв в Макеевке: "ДНР" арестовала восьмерых "народных милиционеров" за нарушение правил безопасности

В здании профтехучилища после удара ВСУ погибли от 89 (по официальным данным минобороны РФ) до 610 российских военных Фото: ЕРА

Руководство так называемого "МВД" заявило, что к удару украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных могли привести действия местного "начальника РОВД" и еще семи "народных милиционеров".

По данным ГУР, они уже арестованы. Им предъявлены обвинения в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

"Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят для выполнения задач на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск", – говорится в сообщении.

В разведке также отмечают, что на территорию так называемой "ДНР" массово прибывают оккупанты, которых не планируют направлять на передовую. Их распределяют по "пунктам временной дислокации" – в больших домах частного сектора и в промзонах.

"Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима. Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых кадыровцев, уровень доверия к которым со стороны военного командования резко снижается", – добавляют в ГУР МО.