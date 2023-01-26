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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия России стала слабее, чем в начале войны – Белый дом

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Джон Кирби заявил об ослаблении армии РФ
Джон Кирби заявил об ослаблении армии РФ
Фото: EPA

Российская армия понесла большие потери своих ресурсов по вине президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 25 января, сообщается на сайте Белого дома.

"Нет никаких сомнений в том, что российские вооруженные силы сегодня слабее, чем 11 месяцев назад, если говорить об их ресурсах и потерях, которые они понесли в этой неспровоцированной войне", – сказал Кирби.

Он напомнил о тысячах ракет, а теперь и беспилотников, которые россияне запустили на территорию Украины. Кроме того, у них уничтожено много военной техники. Также российская армия понесла много потерь – убитыми и ранеными, отметил он.

"Так что нет никаких сомнений в том, что их армия слабее из-за глупости Путина", – подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что российские военные продолжают убивать и наносить ущерб Украине.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 25 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года обезвредили уже около 123 080 российских оккупантов.

Теги: Россия, Белый дом, армия РФ, война России против Украины, Джон Кирби, потери армии России
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