Армия России стала слабее, чем в начале войны – Белый дом

"Нет никаких сомнений в том, что российские вооруженные силы сегодня слабее, чем 11 месяцев назад, если говорить об их ресурсах и потерях, которые они понесли в этой неспровоцированной войне", – сказал Кирби.

Он напомнил о тысячах ракет, а теперь и беспилотников, которые россияне запустили на территорию Украины. Кроме того, у них уничтожено много военной техники. Также российская армия понесла много потерь – убитыми и ранеными, отметил он.

"Так что нет никаких сомнений в том, что их армия слабее из-за глупости Путина", – подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что российские военные продолжают убивать и наносить ущерб Украине.