Армия России стала слабее, чем в начале войны – Белый дом

"Нет никаких сомнений в том, что российские вооруженные силы сегодня слабее, чем 11 месяцев назад, если говорить об их ресурсах и потерях, которые они понесли в этой неспровоцированной войне", – сказал Кирби.
Он напомнил о тысячах ракет, а теперь и беспилотников, которые россияне запустили на территорию Украины. Кроме того, у них уничтожено много военной техники. Также российская армия понесла много потерь – убитыми и ранеными, отметил он.
"Так что нет никаких сомнений в том, что их армия слабее из-за глупости Путина", – подчеркнул Кирби.
При этом он отметил, что российские военные продолжают убивать и наносить ущерб Украине.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 25 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года обезвредили уже около 123 080 российских оккупантов.