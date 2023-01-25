Российские танки "Армата" находятся в "очень плохом" состоянии, войска оккупантов в Украине принимают их "неохотно" – британская разведка

Российские "Арматы" на данный момент непригодны к реальным военным действиям, считают в британской разведке Фото: EPA

"В последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии", – сообщают в британской разведке.

(2/4) However, in recent months, deployed Russian forces were reluctant to accept the first tranche of T-14 allocated to them because the vehicles were in such poor condition. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 25, 2023

Там добавили, что какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию оккупантов, пока неясно. Однако в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами.

"В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как "опытно-промышленную" партию. Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", – заключают в британском военном ведомстве.

(4/4) In 2021, Defence Minister Sergei Shoigu described the planned production run for 2022 as only an “experimental-industrial” batch. Therefore, it is unlikely that any deployed T-14 tanks will have met the usual standards for new equipment to be deemed operational. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 25, 2023