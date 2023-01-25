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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские танки "Армата" находятся в "очень плохом" состоянии, войска оккупантов в Украине принимают их "неохотно" – британская разведка

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Российские "Арматы" на данный момент непригодны к реальным военным действиям, считают в британской разведке
Российские "Арматы" на данный момент непригодны к реальным военным действиям, считают в британской разведке
Фото: EPA

Россия работает над подготовкой небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" к первому оперативному развертыванию этого типа в Украине. Однако вряд ли они окажутся боеспособными. Об этом говорится в обзоре минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter 25 января.

"В последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии", – сообщают в британской разведке.

Там добавили, что какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию оккупантов, пока неясно. Однако в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами.

"В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как "опытно-промышленную" партию. Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", – заключают в британском военном ведомстве.

Контекст:

Танк Т-14 "Армата" впервые был представлен на параде Победы в Москве в 2015 году. Тогда он "прославился" тем, что заглох во время репетиции парада.

Сейчас танк не принят на вооружение ВС РФ. В апреле 2022 года украинская разведка сообщала, что производство этих танков остановилось из-за антироссийских санкций и непогашенных кредитов завода.

В британской разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом.

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