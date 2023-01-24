В высшем военном руководстве РФ продолжаются разногласия – британская разведка

Как отметила британская разведка, одним из признаков этого является вероятное увольнение генерал-полковника Михаила Теплинского с поста одного из ключевых оперативных командиров России в Украине.

"Теплинский был офицером на местах, отвечавшим за относительно успешный вывод российских войск с запада от [реки] Днепр в ноябре 2022 года, и получил высокую оценку в России как способный и прагматичный командир", – говорится в отчете.

В разведке добавили, что пока неясно, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были даны ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовались для удержания позиций, что традиционно отводились мотопехоте", – заявили в минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/H5vdlajbd0 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 24, 2023



