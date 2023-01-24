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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В высшем военном руководстве РФ продолжаются разногласия – британская разведка

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Британская разведка сообщила о разногласиях в высшем военном руководстве РФ
Британская разведка сообщила о разногласиях в высшем военном руководстве РФ
Фото: depositphotos.com

Разногласия в высшем руководстве российской армии продолжаются. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter 24 января со ссылкой на британскую разведку.

Как отметила британская разведка, одним из признаков этого является вероятное увольнение генерал-полковника Михаила Теплинского с поста одного из ключевых оперативных командиров России в Украине.

"Теплинский был офицером на местах, отвечавшим за относительно успешный вывод российских войск с запада от [реки] Днепр в ноябре 2022 года, и получил высокую оценку в России как способный и прагматичный командир", – говорится в отчете.

В разведке добавили, что пока неясно, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были даны ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовались для удержания позиций, что традиционно отводились мотопехоте", – заявили в минобороны Британии.


Контекст:

По данным проекта InformNapalm, с февраля 2022 года военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения обязанностей за провалы более 10 генералов. Среди отстраненных – командующий группировкой российских войск "Центр" генерал-полковник Александр Лапин. Его, в частности, критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и собственник частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведки.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина. В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (блогеры поддержали критику в адрес военного руководства).

Теги: Россия, Украина, Великобритания, военные, разведка, ВДВ, Минобороны, отчет
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