Россия может отправить в Украину проблемные танки Т-14 "Армата" – разведка Британии

Танк Т-14 "Армата" впервые был представлен на параде Победы в Москве в 2015 году Фото: rostec.ru

По данным разведки, в декабре Т-14 замечали на полигонах на юге России, где, как считается, разворачивают силы перед отправкой на фронт.

Российские пропагандистские ресурсы после этого начали рассказывать, что их готовятся применить в войне против Украины. Однако неизвестно, действительно ли эти танки начали участвовать в боевых действиях, отмечают в минобороны страны.

"Любое развертывание Т-14, вероятно, будет для России решением с высоким риском. Программа разрабатывается уже 11 лет, и задержки, сокращение планируемой численности парка и сообщения о проблемах с производством не дают ей покоя", – говорится в сообщении.

Также дополнительной проблемой для России в британской разведке называют адаптацию логистической цепи к Т-14, поскольку они больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия и развернет Т-14, то, скорее всего, в основном в пропагандистских целях. Производство, вероятно, исчисляется лишь небольшими десятками, а командиры вряд ли будут считать эту машину надежной, чтобы полагаться на нее в бою", – подытожили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/VWcroX4ASx — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 19, 2023