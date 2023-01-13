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РФ, вероятно, использует труд заключенных для производства в военное время – британская разведка

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В британской разведке отметили, что в России "существует давняя традиция тюремного труда"
В британской разведке отметили, что в России "существует давняя традиция тюремного труда"
Фото: depositphotos.com

Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности в военное время. Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщила 13 января в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании.

"Весьма вероятно, что российский оборонный сектор прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время. В ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший производитель танков в России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что примет на работу 250 заключенных", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в России "существует давняя традиция тюремного труда", но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь разрешен.

"Имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН наблюдает за обширной империей, насчитывающей более 400 тыс. заключенных, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции. Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает. Труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован у производителей относительно нетехнологичных вооружений, таких как УВЗ, которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы, требующей увеличения их производства", – заявили в пресс-службе.

Контекст:

В России заключенных вербуют в частную военную компанию "Вагнер" для участия в войне против Украины. После начала полномасштабной войны России против Украины владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой наемников, в том числе из заключенных, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

В конце октября 2022 года основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

Участок фронта, где вагнеровцы активно атакуют позиции ВСУ, – Бахмут. По данным воюющего в том районе экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко, наемники ЧВК погибают, иногда даже не получив первую зарплату.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, заключенные, разведка, война России против Украины
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