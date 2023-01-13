РФ, вероятно, использует труд заключенных для производства в военное время – британская разведка

"Весьма вероятно, что российский оборонный сектор прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время. В ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший производитель танков в России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил местным СМИ, что примет на работу 250 заключенных", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в России "существует давняя традиция тюремного труда", но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь разрешен.

"Имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН наблюдает за обширной империей, насчитывающей более 400 тыс. заключенных, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции. Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"), в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает. Труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован у производителей относительно нетехнологичных вооружений, таких как УВЗ, которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы, требующей увеличения их производства", – заявили в пресс-службе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/s9NzHapWmK — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 13, 2023