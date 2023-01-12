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Комбат Кузык: Мы минируем все перед собой – россияне могут в лоб для разминирования запустить отряд зэков

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Украинские защитники минируют перед собой территорию, отметил Кузык
Украинские защитники минируют перед собой территорию, отметил Кузык
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Есть случаи, когда российские оккупанты вместо саперов посылают завербованных в колониях заключенных на заминированные украинскими защитниками поля и те проводят "разминирование" собой.

Об этом командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, который сейчас удерживает позиции под Бахмутом, майор Петр Кузык, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

"Этих людей, зэков и представителей малых народов – бурят, удмуртов, кавказцев – пускают вперед для утилизации... Мы же минируем все перед собой противотанковыми и противопехотными минами. И вот они прямо могут в лоб для разминирования запустить отряд зэков. И меня это натолкнуло на мысль, что у них две задачи. Первая задача – захватить нашу территорию. Но если не удается, то утилизировать нежелательный элемент. Это же классно. Вот они зэков из тюрем набрали – их не нужно охранять, кормить, обогревать, платить деньги. Прямо перед днем зарплаты – раз! – послал на наши позиции и все", – рассказал Кузык. 

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Заключенных российских тюрем  массово вербуют в ЧВК "Вагнер", основанную российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Вербовкой в том числе занимается лично Пригожин. В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что он завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом.

По информации The Guardian, вагнеровцы сейчас составляют четверть или более российских комбатантов, аоюющих в Украине. В Госдепе считают, что растущая роль российской частной военной компании "Вагнер" говорит об отчаянии в РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: заключенные, Алеся Бацман, Вагнер, Бахмут, разминирование, ЧВК, российские оккупанты, Петр Кузык
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