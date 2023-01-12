Комбат Кузык: Мы минируем все перед собой – россияне могут в лоб для разминирования запустить отряд зэков

Об этом командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, который сейчас удерживает позиции под Бахмутом, майор Петр Кузык, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Этих людей, зэков и представителей малых народов – бурят, удмуртов, кавказцев – пускают вперед для утилизации... Мы же минируем все перед собой противотанковыми и противопехотными минами. И вот они прямо могут в лоб для разминирования запустить отряд зэков. И меня это натолкнуло на мысль, что у них две задачи. Первая задача – захватить нашу территорию. Но если не удается, то утилизировать нежелательный элемент. Это же классно. Вот они зэков из тюрем набрали – их не нужно охранять, кормить, обогревать, платить деньги. Прямо перед днем зарплаты – раз! – послал на наши позиции и все", – рассказал Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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