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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вагнеровцы рекрутируют политических заключенных из Чечни – ГУР МО

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"Вагнер" продолжает набирать людей в колониях
"Вагнер" продолжает набирать людей в колониях
Фото: EPA

По информации военной разведки Украины, российская частная компания "Вагнер" начала рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики России, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 5 января.

Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика РФ), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики РФ) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении.

Явление начинает приобретать массовый характер. Из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам, сообщают в ГУР.

С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой наемников, в том числе из заключенных, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

Участок фронта, где вагнеровцы активно атакуют позиции ВСУ – Бахмут. По данным воюющего в том районе экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко, наемники ЧВК погибают, иногда даже не получив первую зарплату.

Теги: Чечня, заключенные, мобилизация, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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