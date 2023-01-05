Вагнеровцы рекрутируют политических заключенных из Чечни – ГУР МО

Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика РФ), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики РФ) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении.
Явление начинает приобретать массовый характер. Из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам, сообщают в ГУР.
С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации.
После начала полномасштабной войны России против Украины владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой наемников, в том числе из заключенных, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.
В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.
Участок фронта, где вагнеровцы активно атакуют позиции ВСУ – Бахмут. По данным воюющего в том районе экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко, наемники ЧВК погибают, иногда даже не получив первую зарплату.