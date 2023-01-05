Вагнеровцы рекрутируют политических заключенных из Чечни – ГУР МО

Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика РФ), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики РФ) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении.

Явление начинает приобретать массовый характер. Из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам, сообщают в ГУР.

С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации.