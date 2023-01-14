Россия выводит корабли из портов Черного моря, обнаружив реальную угрозу для них – британская разведка

Перемещение кораблей не похоже на подготовку к обстрелу Украины ракетами или высадке десанта Фото: Министерство обороны России / Facebook

По ее данным, 11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей. Суда покидают постоянные базы дислокации из-за потенциальной угрозы удара по ним, считают в разведке.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", – говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что перемещение кораблей не похоже на подготовку к обстрелу Украины ракетами или высадке десанта.

"Черноморский флот в большинстве своем остается фиксированным из-за предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты сил над наступательными или патрульными операциями", – добавляют в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/DkfwwwZUO2 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 14, 2023