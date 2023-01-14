Россия выводит корабли из портов Черного моря, обнаружив реальную угрозу для них – британская разведка

По ее данным, 11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей. Суда покидают постоянные базы дислокации из-за потенциальной угрозы удара по ним, считают в разведке.
"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", – говорится в сообщении.
В Минобороны отмечают, что перемещение кораблей не похоже на подготовку к обстрелу Украины ракетами или высадке десанта.
"Черноморский флот в большинстве своем остается фиксированным из-за предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты сил над наступательными или патрульными операциями", – добавляют в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 14, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/DkfwwwZUO2
По данным ВМС Украины на 12 января, в Черном море на боевом дежурстве находились два корабля ВМС России. В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве также до двух кораблей. В тот же день вечером Россия вывела в Черное море подлодку, снаряженную четырьмя "Калибрами".
В ВМС подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.