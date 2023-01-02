Оккупанты вывели в Черное море шесть кораблей, ракетоносители – в пунктах базирования – ОК "Юг"

"В море продолжается шторм, корабельная группировка врага в Черном море состоит из шести единиц, среди которых один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.

В Азовском море – один корабль.

"Ракетоносители – в пунктах базирования", – говорится в сообщении.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.