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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Людей нагнали, а техники нет". В ГУР МО назвали признаки подготовки России к мощному наступлению и рассказали о проблемах оккупантов

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Скибицкий отмечает, что россияне способны собрать большое количество живой силы, но испытывают проблемы с ее обучением и размещением, а также дефицит техники
Скибицкий отмечает, что россияне способны собрать большое количество живой силы, но испытывают проблемы с ее обучением и размещением, а также дефицит техники
Фото: mediacenter.org.ua

В Украине выделяют несколько признаков, свидетельствующих о подготовке России к наступлению в Украине в ближайшие месяцы. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 24 января в эфире общенационального телемарафона, видеофрагмент которого телеканал "1+1" обнародовал в YouTube.

"Видим замену командующих – [начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий] Герасимов стал командующим [объединенной группировкой российских войск в Украине]. Он взял на себя всю полноту власти", – отметил Скибицкий.

Второй признак готовности к наступлению оккупантов – окончание первого этапа мобилизации в РФ, указал представитель ГУР МО.

"За этот период уже состоялось создание мобилизационных резервов и формирование дивизий, состоялась их подготовка. Сейчас они все начали выдвигаться или к границе с Украиной – это Курская, Белгородская, Ростовская, Воронежская области – зашли на временно оккупированную территорию [Украины]. Произошла перегруппировка войск. Они готовятся к мощному наступлению", – отметил он.

Скибицкий утверждает, что Россия может продолжить мобилизацию и собрать 500 тыс. военнослужащих для войны с Украиной, однако столкнется (и уже столкнулась) с рядом проблем еще до попытки наступления.

"Мы это увидели на примере Беларуси. На ее территории готовилась 2-я механизированная дивизия 1-й танковой армии [ВС РФ]. Она, по их планам, должна была быть готова к боевому применению 1 декабря [2022 года]. Но возникла одна проблема – людей нагнали, а техники нет", – рассказал он.

Представитель ГУР МО пояснил, что вся техника этой дивизии оккупантов была уничтожена на территории Украины в ходе боевых действий начиная с февраля 2022 года.

"[Еще одна проблема – это] вместимость самих полигонов на территории РФ. По нашим оценкам, они могут разместить не более 200 тыс. Поэтому они начали активно использовать Беларусь. Сейчас, по разным подсчетам, около 100–150 тыс. [мобилизованных россиян] находятся на полигонах", – добавил Скибицкий.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

В начале января секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что есть признаки того, что Россия готовит обострение в феврале – марте 2023 года, однако добавил, что шансов на успех у РФ – "ноль".

20 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной. "Мы давно об этом говорим: и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – сказал Резников.

В то же время в Пентагоне 19 января сообщили, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер.

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