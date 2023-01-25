"Людей нагнали, а техники нет". В ГУР МО назвали признаки подготовки России к мощному наступлению и рассказали о проблемах оккупантов

Скибицкий отмечает, что россияне способны собрать большое количество живой силы, но испытывают проблемы с ее обучением и размещением, а также дефицит техники Фото: mediacenter.org.ua

"Видим замену командующих – [начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий] Герасимов стал командующим [объединенной группировкой российских войск в Украине]. Он взял на себя всю полноту власти", – отметил Скибицкий.

Второй признак готовности к наступлению оккупантов – окончание первого этапа мобилизации в РФ, указал представитель ГУР МО.

"За этот период уже состоялось создание мобилизационных резервов и формирование дивизий, состоялась их подготовка. Сейчас они все начали выдвигаться или к границе с Украиной – это Курская, Белгородская, Ростовская, Воронежская области – зашли на временно оккупированную территорию [Украины]. Произошла перегруппировка войск. Они готовятся к мощному наступлению", – отметил он.

Скибицкий утверждает, что Россия может продолжить мобилизацию и собрать 500 тыс. военнослужащих для войны с Украиной, однако столкнется (и уже столкнулась) с рядом проблем еще до попытки наступления.

"Мы это увидели на примере Беларуси. На ее территории готовилась 2-я механизированная дивизия 1-й танковой армии [ВС РФ]. Она, по их планам, должна была быть готова к боевому применению 1 декабря [2022 года]. Но возникла одна проблема – людей нагнали, а техники нет", – рассказал он.

Представитель ГУР МО пояснил, что вся техника этой дивизии оккупантов была уничтожена на территории Украины в ходе боевых действий начиная с февраля 2022 года.

"[Еще одна проблема – это] вместимость самих полигонов на территории РФ. По нашим оценкам, они могут разместить не более 200 тыс. Поэтому они начали активно использовать Беларусь. Сейчас, по разным подсчетам, около 100–150 тыс. [мобилизованных россиян] находятся на полигонах", – добавил Скибицкий.