"Шансов у России победить – ноль". Данилов заявил, что РФ вынуждена идти ва-банк, два-три месяца будут "сложными и решающими"

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия вынуждена идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в Кремле уже готовятся "к определенным событиям", так как любят круглые даты.
"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил он, имея в виду годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам секретаря СНБО, Украина воюет, а это – "сложный процесс". В то же время осенью и зимой страна успешно преодолела сложные времена – и атаки захватчиков на инфраструктуру, и "много других вещей".
"Поверьте, шансов у России победить – ноль. [Победа Украины –] вопрос только времени и нашей выдержки", – подытожил Данилов.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Война, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.