ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Шансов у России победить – ноль". Данилов заявил, что РФ вынуждена идти ва-банк, два-три месяца будут "сложными и решающими"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов уверен в победе Украины над Россией
Данилов уверен в победе Украины над Россией
Фото: rnbo.gov.ua

В Украине прогнозируют эскалацию со стороны России в ближайшее время и готовятся, каждый день общаясь с партнерами и по поставкам оружия, и на темы других стоящих перед страной вызовов. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал 12 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия вынуждена идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Кремле уже готовятся "к определенным событиям", так как любят круглые даты.

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил он, имея в виду годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам секретаря СНБО, Украина воюет, а это – "сложный процесс". В то же время осенью и зимой страна успешно преодолела сложные времена – и атаки захватчиков на инфраструктуру, и "много других вещей".

"Поверьте, шансов у России победить – ноль. [Победа Украины –] вопрос только времени и нашей выдержки", – подытожил Данилов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Война, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

Теги: Россия, Украина, СНБО, оккупация, вторжение, страна-агрессор, война России против Украины, инфраструктура, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (229778)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (98651)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (97248)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (94176)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (70068)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (44010)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (42907)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (39163)
 
 
 
 