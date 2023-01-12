"Шансов у России победить – ноль". Данилов заявил, что РФ вынуждена идти ва-банк, два-три месяца будут "сложными и решающими"

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия вынуждена идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Кремле уже готовятся "к определенным событиям", так как любят круглые даты.

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил он, имея в виду годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам секретаря СНБО, Украина воюет, а это – "сложный процесс". В то же время осенью и зимой страна успешно преодолела сложные времена – и атаки захватчиков на инфраструктуру, и "много других вещей".

"Поверьте, шансов у России победить – ноль. [Победа Украины –] вопрос только времени и нашей выдержки", – подытожил Данилов.