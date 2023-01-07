Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель – Данилов словами Гоголя прокомментировал "перемирие" Путина

"Ночь перед Рождеством", 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт погрузил мир в сплошную темноту, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а потом черт предложил объявить перемирие. И во всем этом, как предусмотрительно гениальный Гоголь наш, Николай Васильевич, нарисовал детальный образ кремлевского "черта-иблиса": "...Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу", – написал Данилов.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ. Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".

7 января стало известно, что российские войска продолжают бои как обычно.