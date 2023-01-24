ГУР Минобороны: Против Украины проводится мощная информационная кампания, будут пугать наше население

Скибицкий: Группировку, которая сейчас есть на границе, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года Фото: ЕРА

"Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население... Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тыс... На самом деле их нет там", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что Украина существенно усилила свою систему противовоздушной обороны.

"Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года. Необходимо понять, что и мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, защищающих северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – пояснил Скибицкий.

О том, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время намерен начать новый этап – "большую войну", – в частности, заявлял президент Института экономического анализа, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Подготовка началась 17 сентября в результате целого ряда совещаний в Кремле. В течение трех месяцев шла невероятная по интенсивности подготовка к переходу к новому этапу войны. В отличие от группировки, которая была накоплена на российско-украинской границе к 24 февраля 2022 года (порядка 220 тыс.), сегодняшняя группировка, видимо, насчитывает в три раза больше – 600–700 тыс. И они вооружены не хуже, чем было год назад. К тому же, по заявлениям Путина, сейчас будет использоваться оружие, которое до этого на поле боя не использовалось", – утверждает Илларионов.