ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны: Против Украины проводится мощная информационная кампания, будут пугать наше население

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скибицкий: Группировку, которая сейчас есть на границе, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года
Скибицкий: Группировку, которая сейчас есть на границе, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года
Фото: ЕРА

Распространенная информация о готовящемся новом масштабном вторжении РФ в Украину является частью информационной кампании Москвы. Об этом в опубликованном 23 января интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население... Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тыс... На самом деле их нет там", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что Украина существенно усилила свою систему противовоздушной обороны.

"Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года. Необходимо понять, что и мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, защищающих северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – пояснил Скибицкий.

О том, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время намерен начать новый этап – "большую войну", – в частности, заявлял президент Института экономического анализа, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Подготовка началась 17 сентября в результате целого ряда совещаний в Кремле. В течение трех месяцев шла невероятная по интенсивности подготовка к переходу к новому этапу войны. В отличие от группировки, которая была накоплена на российско-украинской границе к 24 февраля 2022 года (порядка 220 тыс.), сегодняшняя группировка, видимо, насчитывает в три раза больше – 600–700 тыс. И они вооружены не хуже, чем было год назад. К тому же, по заявлениям Путина, сейчас будет использоваться оружие, которое до этого на поле боя не использовалось", – утверждает Илларионов.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

20 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной. 

"Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – сказал Резников.

В то же время в Пентагоне 19 января 2023 года сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Андрей Илларионов, вторжение, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (34330)
2
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30312)
3
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26386)
4
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (23156)
5
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (23127)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (21109)
7
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14818)
8
"Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире (14446)
 
 
 
 