Маляр рассказала об издевательствах над мобилизованными в российской армии и причинах массовых потерь среди них

При этом, отметила она, в российских войсках живой силой не дорожат.
"Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без должного обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них", – рассказала замминистра.
По данным Маляр, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян.
"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", – пояснила она.
Кроме того, по данным замминистра, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирают из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
По информации украинской военной разведки, начало новой мобилизации было намечено на январь 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 26 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.
Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.
23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.