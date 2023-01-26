Маляр рассказала об издевательствах над мобилизованными в российской армии и причинах массовых потерь среди них

При этом, отметила она, в российских войсках живой силой не дорожат.

"Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без должного обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них", – рассказала замминистра.

По данным Маляр, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян.

"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", – пояснила она.

Кроме того, по данным замминистра, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирают из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи.