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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр рассказала об издевательствах над мобилизованными в российской армии и причинах массовых потерь среди них

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Маляр отмечает, что раненые оккупанты умирают из-за отсутствия своевременной медпомощи
Маляр отмечает, что раненые оккупанты умирают из-за отсутствия своевременной медпомощи
Фото: Ганна Маляр / Facebook

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются меры по принудительной мобилизации мужчин в ряды вооруженных сил России, сообщила 26 января в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом, отметила она, в российских войсках живой силой не дорожат.

"Командование российских оккупационных войск, как правило, направляет мобилизованных на передовые позиции практически без должного обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них", – рассказала замминистра.

По данным Маляр, указанная категория призванных наиболее страдает от пренебрежительного отношения и насильственных действий со стороны военнослужащих-россиян.

"Характерным явлением в подразделениях российских оккупационных войск является издевательство и нанесение телесных повреждений мобилизованным, которые учитываются как бытовые травмы, в том числе и случаи, повлекшие смерти в результате неуставных отношений между военнослужащими", – пояснила она.

Кроме того, по данным замминистра, в связи с активизацией боевых действий отмечается значительное увеличение количества раненых оккупантов, большинство из которых умирают из-за неоказания им своевременной первичной медицинской помощи.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

По информации украинской военной разведки, начало новой мобилизации было намечено на январь 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 26 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.

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