"Он никто". Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным лицом к лицу урегулировать продолжающийся конфликт, Зеленский ответил: "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорит одно, а делает другое".

По его словам, Россия не настроена ни на какие переговоры, и так было еще до полномасштабного вторжения.

"Не могу понять – это его решения или кого-то другого? Так что встречаться, пожимать руки? Неинтересно. Говорить? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто", – заявил Зеленский.

По мнению президента, в планах Кремля Украина – это только первый шаг.

"Я убежден, что он ведет большую войну. А то, что сейчас весь мир помогает Украине – он об этом не думает... После Украины будут дальнейшие шаги, будут и другие страны, если мы не выстоим. Думаю, мы справимся, получим поддержку и победим", – сказал Зеленский.