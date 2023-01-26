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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Он никто". Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров

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Зеленский объяснил, почему не хочет переговоров с Путиным
Зеленский объяснил, почему не хочет переговоров с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин не хочет переговоров, потому что не хочет мира. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, опубликованном 26 января.

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным лицом к лицу урегулировать продолжающийся конфликт, Зеленский ответил: "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорит одно, а делает другое".

По его словам, Россия не настроена ни на какие переговоры, и так было еще до полномасштабного вторжения.

"Не могу понять – это его решения или кого-то другого? Так что встречаться, пожимать руки? Неинтересно. Говорить? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто", – заявил Зеленский.

По мнению президента, в планах Кремля Украина – это только первый шаг.

"Я убежден, что он ведет большую войну. А то, что сейчас весь мир помогает Украине – он об этом не думает... После Украины будут дальнейшие шаги, будут и другие страны, если мы не выстоим. Думаю, мы справимся, получим поддержку и победим", – сказал Зеленский.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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