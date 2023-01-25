В России и оккупированном Крыму по ТВ показали обращение Зеленского

Сообщается, что примерно в 16.20 вещание телепередач оборвалось и на экранах появилось видеообращение президента Украины. Вскоре после этого сигнал пропал.

Местный Telegram-канал "Блэтгород" опубликовал видео от подписчика, на котором транслируется обращение Зеленского. "Все 10 каналов", – говорит женщина за кадром.

Также видео с кадрами из обращения Зеленского по ТВ в Белгородской области опубликовал канал "Жесть Белгород".

Об инциденте написал и канал "Белгородский осведомитель". Канал добавил, что, как сообщили подписчики, подобная проблема была зафиксирована в Краснодарском крае.

Правительство Белгородской области заявило, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника.

Также выяснилось, что обращение Зеленского видели зрители в Крыму, который с 2014 года оккупирован Россией. Об этом сообщил советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков изданию РБК. По его словам, обращение Зеленского на короткое время появилось в эфире нескольких каналов региона. При этом он заявил, что якобы США "передали программные коды приложений", через которые вещают каналы в интернете, украинским спецслужбам, а некоторые кабельные операторы берут трансляцию из интернета.



