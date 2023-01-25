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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России и оккупированном Крыму по ТВ показали обращение Зеленского

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Жителям некоторых регионов РФ и оккупированного Крыма показали обращение Зеленского
Жителям некоторых регионов РФ и оккупированного Крыма показали обращение Зеленского
Фото: president.gov.ua

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского транслировали несколько телеканалов в Белгородской области России. Об этом написало местное издание Go31.ru 25 января.

Сообщается, что примерно в 16.20 вещание телепередач оборвалось и на экранах появилось видеообращение президента Украины. Вскоре после этого сигнал пропал.

Местный Telegram-канал "Блэтгород" опубликовал видео от подписчика, на котором транслируется обращение Зеленского. "Все 10 каналов", – говорит женщина за кадром.

Также видео с кадрами из обращения Зеленского по ТВ в Белгородской области опубликовал канал "Жесть Белгород".

Об инциденте написал и канал "Белгородский осведомитель". Канал добавил, что, как сообщили подписчики, подобная проблема была зафиксирована в Краснодарском крае.

Правительство Белгородской области заявило, что произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника.

Также выяснилось, что обращение Зеленского видели зрители в Крыму, который с 2014 года оккупирован Россией. Об этом сообщил советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков изданию РБКПо его словам, обращение Зеленского на короткое время появилось в эфире нескольких каналов региона. При этом он заявил, что якобы США "передали программные коды приложений", через которые вещают каналы в интернете, украинским спецслужбам, а некоторые кабельные операторы берут трансляцию из интернета.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Теги: телевидение, Крым, российские телеканалы, Белгородская область, Краснодарский край, Владимир Зеленский, война России против Украины
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