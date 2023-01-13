В Белгородской области РФ загорелось три танка, один взорвался

В России произошло ЧП на базе, где ремонтировали танки Фото: wikipedia.org

На базе произошел пожар – по предварительным данным, из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта, сообщает канал.



Из-за пожара на одном танке сдетонировал боекомплект, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших рядом, они пострадали. Пожарные приехали на место происшествия через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Никто не пострадал.



