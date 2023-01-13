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В Белгородской области РФ загорелось три танка, один взорвался

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В России произошло ЧП на базе, где ремонтировали танки
В России произошло ЧП на базе, где ремонтировали танки
Фото: wikipedia.org

На ремонтно-механической базе в Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, вечером 12 января загорелось три танка Т-72, один был полностью уничтожен. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На базе произошел пожар – по предварительным данным, из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта, сообщает канал.

Из-за пожара на одном танке сдетонировал боекомплект, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших рядом, они пострадали. Пожарные приехали на место происшествия через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Никто не пострадал.


Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Т-72 – послевоенный советский средний и основной танк. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 января заявил, что противники вооруженной агрессии опережают Россию в вопросах модернизации танков советского образца Т-72, сообщает "Интерфакс".

Т-72 модернизируют в Чехии, партию таких танков страна отправила в качестве помощи Украине 9 января.

Теги: Россия, пожар, взрыв, Белгород, танки, Белгородская область, происшествия
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