В Белгородской области РФ загорелось три танка, один взорвался

На базе произошел пожар – по предварительным данным, из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта, сообщает канал.
Из-за пожара на одном танке сдетонировал боекомплект, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших рядом, они пострадали. Пожарные приехали на место происшествия через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Никто не пострадал.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.
Т-72 – послевоенный советский средний и основной танк. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 января заявил, что противники вооруженной агрессии опережают Россию в вопросах модернизации танков советского образца Т-72, сообщает "Интерфакс".
Т-72 модернизируют в Чехии, партию таких танков страна отправила в качестве помощи Украине 9 января.